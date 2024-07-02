Van'da işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürdü.

Belediye binası önünde çadır kuran işçiler, "İş, Aş, Emek", "Alın teri dökene zulmetmeyin", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, işlerine dönmeyi talep etti.

İşçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yaptığı açıklamada, belediyelerden çıkarılan işçiler görevlerine dönünceye kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Binlerce insanın işten çıkarmalar nedeniyle mağdur edildiğini belirten Ersoy, "Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, kamuoyu endişeli. Baskı ve zulüm had safhaya çıkmış durumda. Emekçi arkadaşlarımız zorla mesaiye bırakılıyor fakat mesai ücretleri ödenmiyor. Artık tahammül sınırları aşılmış, bıçak kemiğe dayanmıştır." dedi.

İşten çıkarılan emekçiler için tüm yasal yolları kullanacaklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"İşçilerin ekmeğiyle oynamayın. Yıllardır Van halkına hizmet etmek için çalışan, evine helal rızık götürmekten başka gayesi olmayan bu işçilere derhal işlerini geri verin. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Sendika olarak emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Zafer inananların ve mücadele eden emekçi kardeşlerimizindir. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir."