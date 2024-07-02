Üye Girişi
Haberler

Van'da işten çıkarılan işçiler eylemlerini sürdürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde eylemlerini sürdürdü. İşçiler, işlerine dönmeyi talep ederek çadır kurdu ve dövizler açtı. Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, işçilere destek verdi ve tüm yasal yolların kullanılacağını belirtti.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürdü.

Belediye binası önünde çadır kuran işçiler, "İş, Aş, Emek", "Alın teri dökene zulmetmeyin", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizler açarak, işlerine dönmeyi talep etti.

İşçileri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yaptığı açıklamada, belediyelerden çıkarılan işçiler görevlerine dönünceye kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Binlerce insanın işten çıkarmalar nedeniyle mağdur edildiğini belirten Ersoy, "Emekçi arkadaşlarımız rahatsız, aileleri huzursuz, kamuoyu endişeli. Baskı ve zulüm had safhaya çıkmış durumda. Emekçi arkadaşlarımız zorla mesaiye bırakılıyor fakat mesai ücretleri ödenmiyor. Artık tahammül sınırları aşılmış, bıçak kemiğe dayanmıştır." dedi.

İşten çıkarılan emekçiler için tüm yasal yolları kullanacaklarını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"İşçilerin ekmeğiyle oynamayın. Yıllardır Van halkına hizmet etmek için çalışan, evine helal rızık götürmekten başka gayesi olmayan bu işçilere derhal işlerini geri verin. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Sendika olarak emekçi kardeşlerimizin yanındayız. Zafer inananların ve mücadele eden emekçi kardeşlerimizindir. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir."

Kaynak: AA / Güncel

İpekyolu Sendika Van Politika Güncel Haberler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

Suriyeli sığınmacılarla ilgili gerilim tırmanırken Bakan Güler'den net mesaj

 Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor

 Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Yeni Bakan Kemal Memişoğlu'nun 2 yıl önceki sözleri sağlıkçıları mest edecek

Bakmadan Geçme

Klima zararlı mı? Klimanın insan sağlığına etkileri neler? Klimanın zararları nelerdir? Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Suriyelilere vergi muafiyeti var mı? Suriyeliler vergi veriyor mu? Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ne zaman ve ne için söyleriz? Kelime-i şehadet ve Kelime-i tevhid ne demek? Kabine Toplantısı Gündemi 2 Temmuz: TÜİK enflasyon rakamları, memur zammı ve en düşük emekli aylığı ne kadar olacak? Mike Tyson- Jake Paul maçı ne zaman? Mike Tyson-Jake Paul maçı neden ertelendi? Mide yanması neden olur? Mide yanması nedir ve tedavileri nelerdir? Mide yanması belirtileri! Avusturya- Türkiye maçı bilgileri! Avusturya- Türkiye maçı nasıl izlenir? Canlı ve şifresiz izleme linki! TÜİK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI? Enflasyon ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2024 Haziran ayı enflasyon oranı beklentisi nedir? 20 bin öğretmen ataması mülakatları ne zaman? 20 bin öğretmen ataması mülakatları nasıl olacak? Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama ekranı! ABD seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? ABD Başkanlık seçiminde adaylar kim? Ters Yüz 3 ne zaman çıkacak? Inside Out (Ters Yüz) 3 ne zaman vizyona girecek, vizyon tarihi belli mi? TRT 1 frekans bilgileri güncelleme nasıl yapılır? TRT 1 frekans numarası kaç? Y kuşağı hangi yıllara ait, özellikleri neler? Y kuşağı kimler oluyor? Beşiktaş, Anderson Talisca'yı aldı mı? Talisca Beşiktaş'a mı geliyor?
Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt

Suriyelilere vergi muafiyeti mi var? Cumhurbaşkanlığından iddialara yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title