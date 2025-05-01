Van'da İşten Çıkarılan İşçiler 1 Mayıs'ta Eylem Yaptı

Van'da bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçiler, görevlerine dönmek için başlattıkları eylemlerine devam ediyor.

İpekyolu Belediye binası önünde kurdukları çadırda eylem yapan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde seslerini duyurmaya çalıştı.

Yakınlarıyla çadırda bir araya gelen işçiler ve yakınları, attıkları sloganlarla işe dönme taleplerini yineledi.

Hizmet-İş Sendikası İl Başkan Yardımcısı Metin Yüksel Sevinç ve sendika üyeleri de işçileri ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.

Sevinç, işçilerin aylardır İpekyolu Belediyesi binasının önüne kurdukları çadırda eylemlerini sürdürdüğünü anımsattı.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de haklı mücadelelerine devam ettiğini belirten Sevinç, "Geçen yıl işçi bayramından bir gün sonra 2 Mayıs'ta DEM Partili belediyeler işçi kıyımı gerçekleştirdi. Haksız ve hukuksuz bir şekilde kentteki belediyelerde çalışan 800 kişi işten çıkarıldı. 1 Mayıs'ta düzenlediğimiz eylem ülke genelinde örnek bir eylemdir. Haksız yere çıkarılan emekçi arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

İşçilerin işe iadesine davalarının sürdüğünü söyleyen Sevinç, şunları kaydetti:

"Kazandığımız işe iade davalarımız var fakat belediyeler süreç uzasın diye mücadele ediyor. Biz de sendika olarak hukukçularımızla beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu hafta 48 arkadaşımız iş iadesi davasını kazandı. Toplamda ise 300'e yakın arkadaşımız haklı davasını kazandı. Sendika olarak temennimiz bu arkadaşların bir an önce işe dönmesi. Bizler ekmek mücadelesi veren bir sendikayız. Arkadaşlarımızın işe başlamalarını istiyoruz."

Eyleme, AK Parti İpekyolu İlçe Başkanı Yavuz Kuşan da katıldı.