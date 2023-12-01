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Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları cuma namazı sonrası protesto edildi.

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları cuma namazı sonrası protesto edildi.

Hazreti Ömer Camisi avlusunda cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, saldırılarda yaşamını yitirenler için dua etti.

Açıklama yapan HÜDA PAR İpekyolu İlçe Başkanı Bedri Bor, İslam coğrafyasının bağrına paslı bir hançer gibi saplanan İsrail'in, sadece Filistin halkına değil başta İslam ümmeti olmak üzere tüm insanlığa savaş açtığını söyledi.

İsrail'in Gazze'de cami, okul, hastane ve sivil yerleşim yerlerini bombaladığını belirten Bor, saldırılarda hiçbir ölçü, kural ve kaidenin tanınmadığını ifade etti.

Herkesi saldırıları protesto etmeye davet eden Bor, şunları kaydetti:

"Siyonistlerin Gazze'ye saldırılarında 35 hastaneden 25'i hizmet dışı kalmış, bunun neticesinde hastanelerde tedavi göremeyen binlerce Filistinli mazlum şehadete erişmiştir. On binlerce hasta ise ilaçsız ve doktorsuz bırakılarak ölüme terkedilmiştir. Saldırılar neticesinde 24 Kasım tarihi itibarıyla Gazze'de 6 binden fazla çocuk, 4 bini kadın, 4 bin 532'sinin tamamına yakını silahsız erkeklerden oluşan gönüllü sağlık çalışanı ve gönüllü yardım görevlisi olmak üzere savunmasız 14 bin 532 masum insan şehit edilmiştir. Yine siyonistlerin saldırılarında yıkılan binaların enkazında veya cenazeleri sokaklarda kalan, 4 bin 700'den fazlası kadın ve çocuk 7 bin insan kayıp durumdadır."

Kaynak: AA / Güncel

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