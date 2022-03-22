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Van'da işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İPEKYOLU, VAN (AA) - Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'ta Erek Meydanı'nda çıkan kavgada bir kişi öldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin giriş, çıkış ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pala ve 2 çakı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Necat Hazar - Güncel

İpekyolu, 21 Mart, Ölü, Van, Güncel, Haberler

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