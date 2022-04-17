Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir  iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.


Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İpekyolu, Kumar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title