Van'da iş yerine kumar baskını: 8 kişiye 14 bin lira ceza

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin bir iş yerine düzenlediği kumar baskınında 8 kişiye 14 bin 552 lira ceza kesilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu ilçesindeki bir iş yerlerinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine, operasyon düzenlendi. Operasyonda, iş yerinde kumar oynayan 8 kişiye 14 bin 552 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan bir kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.