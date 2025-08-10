Van'da İş Merkezinde Yangın: 4 Dükkan Zarar Gördü

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangın, 4 dükkanda hasara neden oldu.

Bahçı Van Mahallesi'nde bulunan bir iş merkezinin giriş katında sabah erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangına müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmayla söndürülen yangında, 4 dükkan zarar gördü.