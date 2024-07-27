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Van'da İş Kulübü Eğitimi Programı Kapsamında 150 Kişiye İşe Katılım Belgesi Verildi

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Van'da İş Kulübü Eğitimi programı kapsamında mesleki eğitim alan 150 kişiye işe katılım belgesi verildi. İŞKUR bünyesinde bir çağrı merkezinde istihdam edilecek gençler, eğitimi başarıyla tamamlayarak işe başlayacak.

Van'da "İş Kulübü Eğitimi" programı kapsamında mesleki eğitim alan 150 kişiye işe katılım belgesi verildi.

Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ( İşkur ) bünyesinde bir çağrı merkezinde istihdam edilecek 150 kişi, "İş Kulübü Eğitimi" programı kapsamında eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan ve çağrı merkezinde işe başlayacak gençlere işe katılım belgesi verildi.

Çağrı merkezinde düzenlenen programda konuşan İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Ali Çınar, eğitimin ardından gençlerin işe başlayacağını söyledi.

Çınar, "Gençlerimizin birçoğu iş hayatına yeni atılıyor. İş Başı Eğitim Programı kapsamında mesleki deneyim kazanacaksınız. İki buçuk ay İŞKUR bünyesinde çalışacaksınız. Haftada 45 saat eğitim alacaksınız. İnşallah iş hayatınızda daha da güzel günler göreceksiniz." dedi.

Programa, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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