Van'da İranlı turistleri taşıyan açık kasa kamyonete ceza

Van'da açık kasa kamyonette İranlı turistleri taşıyan sürücü ile araç sahibine 9 bin 128 lira idari para cezası verildi. Sürücü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı şekilde taşımacılık yaptığı gerekçesiyle cezalandırıldı.

Van'da açık kasa kamyonette İranlı turistleri taşıyan sürücü ile araç sahibine 9 bin 128 lira idari para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "İran uyruklu turistlerin kamyonette taşındığı" görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu açık kasa kamyonetin arka bölümünde İran uyruklu turistleri taşıdığı tespit edilen sürücünün ekiplerce Bitlis- Van yolu Gevaş mevkisinde yakalandığı bildirilen açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı şekilde taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü ve araç sahibine toplam 9 bin 128 lira idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

Açıklamada, aracın 15 gün trafikten men edildiği bilgisine de yer verildi.