Van'da Irak plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 4 kişi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Irak plakalı otomobilin kazaya yapması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, öğlen saatlerinde Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakeem Khaleel Hasan yönetimindeki otomobil, yağan yağmurdan dolayı yolun kayganlaşması sonucu kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye 112 Acil Servis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekipleri teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. - VAN