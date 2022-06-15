Van'da inci kefali operasyonu: Kurtarılan 240 kilogram canlı balık suya bırakıldı

VAN - Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler, Van Gölü'nde yaşayan ve neslini sürdürmek için tatlı sulara göç eden inci kefali balığını kaçak ağlardan kurtarmak için çalışma yaptı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinde üreme dönemine girilmesi nedeniyle 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağıyla birlikte denetimlerdevam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından inci kefali avlama yasağına karşı icra edilen kontrol ve denetimlerde, Akköprü ve Kurubaş derelerinin Van Gölüne döküldüğü mansap alanlarda yapılan taramada göle atılı vaziyette yaklaşık 550 metre uzunluğunda 3 adet misina ağına ve ağa takılı halde 240 kilogram canlı 380 kilogram ölü balık olmak üzere yaklaşık 620 kilogram balığa el konuldu.

Canlı balıklar Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek ağlardan kurtarılarak Van Gölü'ne bırakılırken, ölü balıklar ise imha edildi.