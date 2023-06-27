Van'da İnci Kefali Kaçak Avlanmaya Karşı Denetleniyor

Van'da inci kefallerinin kaçak avlanılmasını önlemek için polis ekipleri çalışma yürütüyor. İnci kefalleri her yıl tatlı sulara göç ederek üremek için sodalı ve tuzlu suyu terk ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri av yasağı dönemlerinde sıkı önlemler alıyor. HAYDİ ekibi de göl çevresi ve akarsu yataklarını denetleyerek kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Van'da polis ekipleri, üremek için tatlı sulara akın eden inci kefallerinin kaçak avlanılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

Neslini sürdürebilmek için her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde Van Gölü'nün sodalı ve tuzlu suyundan tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu devam ediyor.

Balıkların güvenli bir üreme dönemi geçirmeleri için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve belediye ekipleri, av yasağının uygulandığı dönemlerde sıkı önlemler alınıyor.

Van Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği bünyesindeki Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi de göl çevresi ve akarsu yataklarını hem karadan hem de havadan gözetim altında tutuyor.

Yaptıkları denetimlerle kaçak avcılığı önlemeyi amaçlayan HAYDİ ekibi, bir araya geldikleri vatandaşlara broşür dağıtarak inci kefali konusundaki farkındalığı artırmaya çalışıyor.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Hakan Yavuz, AA muhabirine, inci kefalinin sayısının artması ve neslinin korunması için gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İnci kefalinin Van'ın en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Balıkların korunması amacıyla 15 Nisan-15 Temmuz arasında diğer kurumlarla irtibatlı şekilde denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Gelen ihbarları değerlendiriyoruz. Özellikle dere yatakları, dere yatağı ağzı, sazlık alanlarda hem araçlarımızla hem de dron kullanarak denetimler ve gözetlemeler yapıyoruz. Teknelerle, ağlarla, bireysel olarak üreme dönemindeki inci kefalini yakalamaya yönelik faaliyetlere karşı önlemler alıyoruz. İnci kefalinin üremesi, üreme döneminde avlanmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz."