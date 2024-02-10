Van'da İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin eğittiği sporcular dereceyle döndü

Van'da İl Emniyet Müdürlüğü personellerinin eğittiği sporcular, Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarından dereceyle döndü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübünde sporculara birçok branşta eğitim veriliyor.

Antrenörlük belgesi olan polislerin eğittiği sporcular, Hakkari'de düzenlenen Okul Sporları Serbest Güreş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katıldı.

Müsabakalarda Ömür İlikçi birincilik, Umut Haktan Güleç de üçüncülük elde etmeyi başardı.