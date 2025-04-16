Van'da İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor

Van'da iki ayrı mevsim bir arada

VAN - Van'da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi kardelenler, ters laleler ve badem ağaçları çiçek açarken, bir yandan da toprak damlarını kardan temizlemeye çalışan vatandaşlar kış mevsimini yaşıyor.

Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının ortalarında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Çiçek açan badem ağaçlarıyla renklenen Van Gölü kıyılarında ilkbaharın tüm güzellikleri görülürken, Van'ın bazı noktalarında ise kıştan kalma günler yaşanıyor. Tuşba ve Gevaş ilçesinde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, Van'ın doğusunda yer alan 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı eteklerinde yer alan Yukarı Bakraçlı Mahallesi, kıştan kalma günler yaşıyor.