Van'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.

Muradiye-Çaldıran kara yolu Tansu Mahallesi yakınında Veysel Beyaztaş yönetimindeki 65 LE 572 plakalı hafif ticari araç, u dönüşü yapan Feyyaz Zirek yönetimindeki 65 NV 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile her iki araçtaki 11 kişi hafif yaralandı.

Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, ardından Muradiye ve Çaldıran'daki hastanelere kaldırıldı.