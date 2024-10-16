Van'da İki Grup Arasında Taşlı Sopalı Kavga
Van'da Beşyol Meydanı'nda iki grup arasında çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Kavga sırasında bazı iş yerleri kepenk kapattı ve taraflar polis tarafından dağıtıldı.
Van'da iki grup arasında taşlı, sopalı kavga çıktı, taraflar polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.
Beşyol Meydanı'nda iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale etti.
Bir süre devam eden kavga nedeniyle bazı iş yeri sahipleri dükkanlarının kepenklerini indirdi.
Kavga eden gruptakileri dağıtan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İki grubun kavgası ve polis ekiplerinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.