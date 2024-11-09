Van'da İki Giyim Mağazasında Yangın: Zarar 1 Milyon 100 Bin TL
Van'ın Çaldıran ilçesinde iki giyim mağazasında çıkan yangında, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında meydana gelen zarar yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olarak belirlendi.
Çaldıran ilçe merkezinde Fahrettin Cansalar ile Mahmut Yıldırım'a ait 2 giyim mağazasında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası ile alevler söndürülürken, yanan 2 mağazadaki zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.