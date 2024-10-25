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Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
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Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Erciş-Van kara yolunun Sahil Yolu Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen 07 ALZ 619 plakalı minibüs ile 65 ABA 816 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araçta yaralanan 8 kişi, Erciş Şehit Rıd Van Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu kişilerden biri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel

Ulaşım Güncel Erciş Kaza van

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