Van'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar uygulaması'nda 514 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 9 bin 373 kişi sorgulandı, 2 bin 385 araç kontrol edildi. 37 kişi yakalandı, 12 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.