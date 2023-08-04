Van'da Huzurlu Sokaklar Uygulaması Gerçekleştirildi
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Van'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar uygulaması'nda 514 personel görev aldı. Uygulama kapsamında 9 bin 373 kişi sorgulandı, 2 bin 385 araç kontrol edildi. 37 kişi yakalandı, 12 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 4 araç trafikten men edildi.
Van'da 514 personelin katılımıyla "Huzurlu sokaklar uygulaması" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 2 Ağustos'ta mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla uygulama yapıldı.
514 personelin katıldığı uygulamada, 9 bin 373 kişinin sorgulaması yapıldı, 2 bin 385 araç kontrol edildi.
Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 12 sürücüye 11 bin 605 lira cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.