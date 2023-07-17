Van'da Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 19 Yaralı

VAN'ın Erciş ilçesinde, husumetliler arasında geçen hafta bir düğünde taş ve sopalı kavga çıktı. Bugün de karşı karşıya gelen husumetlilerin tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı.

Erciş ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup, geçen hafta düğünde karşı karşıya geldi. Gruplar arasındaki tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, taraflar arasında husumet oluştu.

BUGÜN DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER; 1 ÖLÜ, 19 YARALI

Geçen hafta taş ve sopalı kavgaya karışanlar, bugün de karşı karşıya geldi. Tekrar çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine kurşunların isabet ettiği Vedat. D (17) yaşamını yitirirken, 19 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kavganın yaşandığı mahallede polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)