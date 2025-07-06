Van'da Hurdacılar Sitesi'ndeki Yangın 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Van'ın Tuşba ilçesinde Hurdacılar Sitesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni, yapılan çalışmalarla belirlenecek.

2,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN0VAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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