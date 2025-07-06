Van'da Hurdacılar Sitesi'ndeki Yangın 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

2,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINDA

Van'ın Tuşba ilçesi Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan 10 itfaiye aracı, 40 personel ile müdahale edilen ve iş makineleri ile de söndürme çalışmalarına destek verilen yangının çıkış nedeni, ekiplerin çalışması sonucu belli olacak.

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN0VAN,