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Van'da Hırsızlık Zanlılarına Operasyon

Van'da Hırsızlık Zanlılarına Operasyon
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Van'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hırsızlık suçundan aranan 8 kişiyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Eş zamanlı operasyonlarla şüpheliler gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

VAN'da Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla 'Hırsızlık' suçundan aranan 8 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, haklarında 'Hırsızlık' suçundan arama kararı bulunan 8 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerinin yürüttüğü istihbari çalışmalarla şüphelilerin adresleri belirlendi. İpekyolu ilçesinde adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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