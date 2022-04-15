Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı - Haberler

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Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

Tuşba ilçesinde bir iş yerlerinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

TUŞBA, VAN (AA) - Tuşba ilçesinde bir iş yerlerinden 300 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, iş yerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki kameraları inceleyerek eşkalini tespit ettikleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalıntı malzemeleri satın alan 2 kişiye ise "suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Ele geçirilen malzemeler iş yeri sahibine teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, İnşaat, Tuşba, Güncel, Haberler

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