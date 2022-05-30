Van'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, muşta, fişek, bıçak ile çalıntı televizyon, telefon, bisiklet, kombi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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