Van'da hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı - Haberler

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, muşta, fişek, bıçak ile çalıntı televizyon, telefon, bisiklet, kombi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.