Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda tabanca, çalıntı altın, motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. AA / Necat Hazar - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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