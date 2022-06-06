Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Van'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte yaşanan hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Operasyonlarda tabanca, çalıntı altın, motosiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Van Güncel Haberler

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