Van'da Hırsızlık Suçundan 8 Zanlı Yakalandı
Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı ve adli makamlara teslim edildi.
Van'da hırsızlık suçundan aranan 8 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda hırsızlık suçundan aranan 8 şüpheli, dün eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlılar, işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel