VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

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VAN'DA HİNT GÖLET BALIKÇIL KUŞU GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAN'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint gölet balıkçıl kuşu' görüntülendi.

VAN'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint gölet balıkçıl kuşu' görüntülendi. Kuş, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Türkiye'de ender rastlanan nesli tehlike altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, Özalp ilçesinin Yünkuşak Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldü. Çevredekilerin cep telefonuyla kayda aldığı kuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. Mahalleli ilk kez böyle bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti. (DHA)

CEP TELEFON KAMERASI

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-Tarlaya inen Hint Balıkçıl Kuşu

-Kuş, tarlada yürürken

Hakan SARI/ÖZALP (Van), (DHA)-

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Özalp Van Güncel Haberler

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