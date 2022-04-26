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Van'da heyelan tehlikesi bulunan yolda çalışmalar sürüyor

AA - Emre Ilıkan - Güncel
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Van'da heyelan tehlikesi bulunan yolda çalışmalar sürüyor

Van'ın Edremit ilçesinde, mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kayması nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatılan TOKİ yolunda çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Edremit ilçesinde, mevsim şartlarından dolayı yaşanan toprak kayması nedeniyle geçici süreliğine trafiğe kapatılan TOKİ yolunda çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerince alanda yapılan incelemenin ardından söz konusu yolun heyelan tehlikesine karşı çift yönlü olarak trafiğe kapatılması kararı alındı.

Yarıkların oluştuğu alanda zemin kazısı ve palya kesme işlemi yapan ekipler, olası heyelan durumunda yolun zarar görmemesi için tedbir aldı.

Çalışmalar tamamlandığında istinat duvarı da inşa edilerek yol güvenliği sağlanacak.???????

AA / Emre Ilıkan - Güncel

Edremit, Van, Güncel, Haberler

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