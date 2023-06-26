Van'da hayvanların otlatıldığı yayla suya kavuştu

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde hayvanların otlatıldığı 1740 rakımlı yayla, Güneş Enerji Panelli Hayvan İçme Suyu Projesi ile suya kavuşturuldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Gevaş ilçesinde hayvanların otlatıldığı 1740 rakımlı yayla, Güneş Enerji Panelli Hayvan İçme Suyu Projesi ile suya kavuşturuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler devam ediyor.

İlçenin Göründü Mahallesi'nde 1740 rakımdaki yaylada sondaj çalışması yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 140 metre derinlikte suya ulaştı.

Açılan kuyunun bulunduğu alana 20 güneş paneli ve terfi merkezi kuran ekipler, hayvanların su ihtiyacının karşılanması için 35 sıvat yerleştirdi.

Güneş enerjisinden elde edilen enerjiyle suyun çıkarılmasını sağlayan ekipler, bölgede hayvanlarını otlatan besicilerin yaşadığı sıkıntıyı çözüme kavuşturdu.

Ekipler, sıvatların yakınına ağaç da dikerek fazla suyun israf olmaması için mesire alanı oluşturdu.

Yayladaki su sıkıntısından çok etkilendiklerini belirten mahalle muhtarı Yavuz Yiğit, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yiğit, "Bölgede çok ciddi su sıkıntısı yaşıyorduk. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımız yaylada susuz kalıyordu, verim alamıyorduk. Zor durumda kalan vatandaşların birçoğu hayvanlarını satmak zorunda kaldı. Büyükşehir Belediyesine talebimizi ilettik. Şimdi yaylaya suyun ulaşmasıyla yeniden hayvan almaya başladılar. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı ve Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'e teşekkür ederiz." diye konuştu.