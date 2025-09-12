Haberler

Van'da Hayvan Otlatması Nedeniyle Çıkan Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı

Van'da Hayvan Otlatması Nedeniyle Çıkan Kavga: 1 Ölü, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kavga sonrası 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan iki kişi yakalanarak tutuklandı.

VAN'ın Muradiye ilçesinde hayvan otlatması nedeniyle iki aile arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı olaya ilişkin 'Kasten adam öldürme' suçundan saklandıkları adreste yakalanan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde iki aile arasında 1 Eylül günü hayvan otlatması nedeniyle çıkan tartışma taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada A.S. ve Ö.S. taş ve sopa ile N.A., A.A. ve R.A ise silahla yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 5 yaralıdan silahla yaralanan A.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 'Kasten adam öldürme' suçundan aranan şüphelilerden B.S. ve Ş.S., jandarma ekiplerince ilçenin Köşk Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayda yaralanan diğer 4 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.