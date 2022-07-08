Van'da havadan ve karadan trafik uygulaması

VAN'da Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini artıran polis ekipleri, havadan ve karadan trafik uygulaması yaptı. Helikopterden tespit edilen kural ihlalleri ise yerdeki ekiplere bildirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için denetimlerini artırdı. Geçen yıllarda en çok trafik kazası olan bölgeleri istatistiksel olarak çalışan ekipler, bu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, karadan yaptığı denetimlerinin yanı sıra eş zamanlı olarak helikopter destekli uygulama yaptı.