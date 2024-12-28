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Van'da Hasta Bebekler Ambulans Uçakla Sevk Edildi

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Van'da tedavi gören 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'daki hastanelere transfer edildi. Sağlık Bakanlığı, bebeklerin ileri tetkik ve tedavileri için sevkine karar verdi.

Van'da 3 hasta bebek, ambulans uçakla İstanbul ve Ankara'ya götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 9 ve 24 günlük bebeklerle ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde dünyaya gelen bebeğin, ileri tetkik ve tedavileri için İstanbul ve Ankara'daki hastane sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ferit Melen Havalimanına inen uçağa alınan 24 günlük bebek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine, 9 günlük ile yeni doğan bebekler ise İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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