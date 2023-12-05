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Van'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

5 Aralık 2023 17:41 Son Güncelleme: 17:42 Abone Ol

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.