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Van'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

İpekyolu Van Güvenlik Ceza Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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