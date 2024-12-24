Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı

Van'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Van'da Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da kasten öldürme, tasarlayarak öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Jandarma, aranan kişilerin tespitine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda "kasten öldürme"den 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. Edremit ilçesinde, "tasarlayarak öldürme" ile "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçlarından 36 yıl 11 ay 10 gün hüküm giyen ve 5 yıldır aranan T.A. Başkale ilçesinde, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. ise Erciş ilçesindeki operasyonlarla yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından kentteki cezaevlerine teslim edildi. ???????

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
img

Ödül törenine damga vuran sözlerine yıllar sonra açıklık getirdi
img

Ev sahiplerinin beklediği tarih! Çok sayıda ilan kaldırıldı
img

Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orban, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman biteceği ile ilgili tarih verdi
Savaşın bitişi ile ilgili tarih verildi
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 rakam

Son Dakika Haberleri

Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.