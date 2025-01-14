Van'da Hamile Kadınlar Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 2 hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 ile 29 yaşındaki hamile kadınların, Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde ambulans helikoptere alınan kadınlar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.