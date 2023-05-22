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Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Van'ın Edremit ilçesinde hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Van'ın Edremit ilçesinde hakkında "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 17 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: AA / Necat Hazar - Güncel

Edremit Van Güncel Haberler

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