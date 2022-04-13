Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'da hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Tuşba ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Haberler

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