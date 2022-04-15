Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Van'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

İpekyolu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İpekyolu ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdü.

Bu kapsamda, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışması sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, İpekyolu, Güncel, Haberler

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