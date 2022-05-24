Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Van'da hakkında 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 16 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Saldırı, Van, Güncel, Haberler

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