Van'da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Kazada 4'ü ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 SL 866 plakalı hafif ticari araç ile 34 GIY 995 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.