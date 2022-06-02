Van'da güvenlik korucularına eğitim semineri - Haberler

Van'da İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen ve 750 güvenlik korucusunun katıldığı seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı.

Güvenlik korucularını tanıtan filmin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, güvenlik korucularının kutsal vatan uğruna gece gündüz, yağmur çamur demeden, fedakar şekilde anlamlı bir görev yürüttüklerini söyledi.

Devlet ve millet olarak güvenlik korucularına müteşekkir olduklarını dile getiren Balcı, şunları kaydetti:

"Güvenlik korucularımızın dertlerini, fedakarlıklarını yakından biliyorum. Güvenlik korucularımız sadece kendileri değil, aileleriyle birlikte fedakarlık yapıyorlar. Memleketin ve milletin birlik ve düzeninin sağlanmasında askerimizle, jandarmamızla, polisimizle beraber büyük bir güç oluşturmuştur. Bayrağımızın dalgalanmasında, memleketin ve milletin emniyet ve asayişinin savunmasında, bölücü terör örgütüne karşı yaptığınız haklı mücadelenin farkındayız. Dolayısıyla bir değer üretmişlerdir. Değer üreten insanları, değerli kıldığımızı, ürettikleri değerlerin de farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız, yakınınızdayız, destekçiniz. Allah eksiklerinizi vermesin. Lafınız boşa, diziniz taşa gelmesin. Allah'tan kazasız belasız hayırlı görevler diliyorum."

Güvenlik koruculuğu sisteminin kuruluş amacını anlatan İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman da "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla 2016 yılında genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Korucular Daire Başkanlığı korucularımızın temel meseleleri ile yakından ilgilenmektedir. Güvenlik korucularımıza her türlü desteği vermekteyiz. Bu vesile ile bugüne kadar terörle mücadelede şehit düşen güvenlik korucularımızı rahmetle anıyor, gazi korucularımıza sağlıklı ömür diliyorum" diye konuştu.

Mehmet Nuri Cudi'nin güvenlik korucuları adına yaptığı konuşmanın ardından Balcı, güvenlik korucularıyla tek tek tanıştı.

Seminerde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Enes Kala, milli ve manevi değerlerimiz üzerine konferans verdi.

Programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman da katıldı.