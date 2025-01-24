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Van'da Güvenlik Korucularına Çığda Arama Kurtarma Eğitimi

Van'da Güvenlik Korucularına Çığda Arama Kurtarma Eğitimi
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Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucuları için çığda arama kurtarma eğitimi verildi. AFAD, güvenlik korucularına çığda dikkat edilmesi gereken hususlar ve doğru ekipman kullanımı hakkında bilgi verdi.

Van'ın Özalp, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde güvenlik korucularına çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli güvenlik korucularına yönelik çığda arama kurtarma eğitimleri devam ediyor.

Bu kapsamda Doğada Arama Kurtarma (DAK) eğitmenleri, güvenlik korucularına, çığda arama kurtarma faaliyeti icra edilirken dikkat edilmesi gereken hususlar, bölgenin kontrolü ve ekipmanların doğru kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Eğitimlerin ardından AFAD görevlileri ile güvenlik korucuları, çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
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