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Van'da güvenlik korucuları çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde güvenlik korucuları, aldıkları eğitimin ardından çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğü tarafından verilen eğitim sonrası gerçekleştirilen tatbikatta, güvenlik korucuları çığ altında kalan 2 kişiyi kurtardı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde güvenlik korucuları, aldıkları eğitimin ardından çığda kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Van İl Müdürlüğü, yaşanabilecek çığ olaylarına kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçedeki 50 güvenlik korucusuna çığda arama kurtarma eğitimi veren AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, 5 gün teorik ve uygulamalı eğitimin ardından arama kurtarma tatbikatı yaptı.

Güvenlik korucuları, kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Subaşı mevkisinde, senaryo gereği çığ altında kalan 2 kişiyi aradı.

Kısa sürede yaralıların yerini tespit ederek kar altından çıkaran güvenlik korucuları, güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılmalarını sağladı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, Bahçesaray'da 50 güvenlik korucusuna yönelik eğitim programı düzenlendiklerini söyledi.

Tatbikattla da ekipleri afetlere hazır hale getirdiklerini belirten Ulutaş, şunları kaydetti:

"Çığ eğitimi alan güvenlik korucularımız bundan sonraki olaylara müdahale edebilecek, uzman ekiplere yardımcı olabilecek. Tatbikatlarda ekiplerimiz hızlı bir şekilde geldikleri çığ yatağında başka çığ riskinin olup olmadığını tespit ediyor. Alanda bayraklama yöntemini uyguluyor ardından da gözle arama, fiziki arama ve cihazla arama tarama yapıyor. En çok sıkıntı yaşadığımız yer Bahçesaray ilçesi. Merkezden olay bölgesine gidene kadar olay yeri yönetimini sağlayacak ekiplerimizi oluşturduk. Güvenlik korucularımız ilk müdahaleyi çok rahat yapabilecek."

Kaynak: AA / Güncel

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