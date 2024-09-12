Van'da Gurme ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı

Van'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Gurme ve Gastronomi Fuarı" kapılarını açtı.

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Van'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Trabzon, Kars, Balıkesir, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Hatay ve Şırnak'tan 24 firma katıldı.

"81 İl 81 Lezzet" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda 15 kişilik ekip tarafından 65 metre uzunluğunda kebap hazırlandı.

Fuarın düzenlendiği merkezin önünde kurulan mangalda pişirilen kebap, açılışa katılanlara ikram edildi.

Yöresel yemeklerin de yapıldığı fuarın açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentte Gurme ve Gastronomi Fuarı'nın ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Fuara 24 firmanın katıldığını belirten Takva, "Birçok ilimizden katılımcılarımız var. Ayrıca İran kentlerinden firmalar ve misafirimiz fuarımıza teşrif etmişler. Fuarımız ülkemizin birçok şehrinden katılan firmaların destekleriyle daha güçlü bir hale geldi." dedi.

Trabzon TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ise "Gerçekten Van çok gelişmiş. Van'ın terörden uzak olunca daha da güzelleştiğini görüyorum. İranlı turistlerin dışında farklı ülkelerden turistler de Van'ı tercih ediyor. Demek ki huzur olunca turist de geliyor." diye konuştu.

Fuarın açılışına özel 65 metrelik kebap pişirdiğini belirten işletmeci Salih Oral da "Van'ı tanıtmak ve kentin kültürünü Adana kebabıyla özdeşleştirmek için Van'ın plakasına atıfta bulunduk. Yeni bir rekor kırdık, hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Fuar, 15 Eylül'e kadar sürecek.