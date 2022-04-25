Van'da gümrük kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından 21 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da gümrük kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından 21 kişi yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
 - Güncelleme:
Van'da gümrük kaçakçılığı ve sahtecilik suçlarından 21 kişi yakalandı

Van'da resmi evrakta sahtecilik yaptıkları, ehliyet sınavında kopya çektikleri ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

VAN (AA) - Van'da resmi evrakta sahtecilik yaptıkları, ehliyet sınavında kopya çektikleri ve gümrük kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen hafta yapılan çalışmalarda, ehliyet sınavında kopya, resmi evrakta sahtecilik ve gümrük kaçakçılığına yönelik 13 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, sınavlarda kullanılan düğme şeklinde gizlenmiş 3 kamera düzeneği, 3 kulaklık, 3 SIM kart, 3 internet sağlayıcı wi-fi dijital cihazı ve 3 SIM kart cihazı, 4 pasaport, 2 bin 955 paket sigara ve 40 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Ehliyet, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title