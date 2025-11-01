Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde gümrük kaçağı 600 paket sigara ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ve 600 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'ın Güzelsu ve Başkale'nin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 600 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
Haberler.com
500
