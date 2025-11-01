Van'da Gümrük Kaçağı Sigara ve Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı malzeme ve 600 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar'ın Güzelsu ve Başkale'nin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 600 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.