Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu

Başkale ilçesinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde 1856 paket gümrük kaçağı sigara ile malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı sigara ve malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamlık Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirildi.

Kontrollerde gümrük kaçağı 1856 paket sigara ve malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.???????

