Van'da 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Van'ın Saray ilçesinde gerçekleştirilen yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Van'ın Saray ilçesinde 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıköy mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 1690 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

