Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek ve Başkale ilçesinin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.