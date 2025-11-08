Haberler

Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek ve Başkale ilçesinin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
