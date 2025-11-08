Van'da Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
Van'ın İpekyolu ve Başkale ilçelerinde yapılan yol arama ve kontrol faaliyetlerinde, 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesinin Erçek ve Başkale ilçesinin Çamlık mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.
Kontrollerde 304 paket gümrük kaçağı sigara ve malzeme ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel