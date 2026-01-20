Haberler

Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkale ilçesinde gerçekleştirilen kontrollerde 4 şüpheli gözaltına alındı ve gümrük kaçağı malzemeler ile 26 elektronik eşya ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık ve Aşalan mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ve 26 elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü