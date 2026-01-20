Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çamlık ve Aşalan mahallelerinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde gümrük kaçağı malzemeler ve 26 elektronik eşya ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.