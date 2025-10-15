Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit ilçesindeki Dönemeç Mahallesi'nde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

Kontrollerde 692 parça gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. hakkında adli işlem yapıldı.